Samsung'un pek ses getirmeyen ama kullananlar tarafından epeyce beğenilen uygulaması Samsung Flow, yeni Windows 10 güncellemesi ile tüm W10 destekli cihazlarla uyumlu hale gelecek.

Samsung Galaxy TabPro S'ye sahipseniz, tabletinizi uyumlu bir Galaxy akıllı telefon vasıtasıyla bir parmak izi sensörü kullanımına açan Samsung Flow uygulamasına da sahipsiniz demektir. Ancak iyi haberler yalnızca TabPro S kullanıcıları hatta Samsung kullanıcıları sınırlı değil. Güney Koreli bilişim devinin açıklamasına göre tüm Windows 10 temelli akıllı cihazlar yakında Samsung Flow uygulamasından faydalanabilecek.

Uygulama iki yıl önce yayınlandı ve Windows tabanlı tablet Samsung Galaxy TabPro S'e özeldi. Tabletiniz, parmak izi sensörüne sahip herhangi bir Galaxy akıllı telefonla eşleşme becerisine sahip olmuştu. İkiliyi eşleştirdikten sonra tabletinize hafifçe dokunmanız ve hemen ardından akıllı telefonunuzun parmak izi sensörünü kullanmanız, tablet kilidini açmanız için yeterliydi.

Yeni Windows 10 güncellemesi ile Samsung Flow, Windows 10 temelli tüm cihazlarla uyumlu hale gelecek. Hatta ikinci cihazın bir Samsung olması şart değil. Parmak izi sensörüne sahip bir Huawei, LG, Sony ve nicesi ile uyum içerisinde çalışabileceksiniz.