Fortnite Mobile Olayına Şimdi de Galaxy Tab S4 Dahil Oldu

Samsung ile Epic Games'in yaptığı anlaşmanın detaylarının bir türlü tam olarak öğrenilememesi, Fortnite Mobile'ın Android yolculuğunu bilinmezlere sürüklemiş durumda.

iOS'tan sonra Android semalarına da giriş yapmaya hazırlanan Fortnite Mobile'ın geleceği oldukça belirsiz. Daha önce 1 ay boyunca Samsung Galaxy Note 9'a özel olacağı öğrenilen oyunun, yeni nesil amiral gemisine özel olma süresinin 4 ay olacağı iddia edilmişti.

Bugün gelen haberler işi iyice arap saçına döndürdü. XDA forumlarından bir grup kullanıcı sızdırılan .apk dosyası üzerinde yaptıkları çalışmayla, oyunun aynı zamanda Samsung Galaxy Tab S4'e özel olacağını iddia etti. Ayrıca oyunu açabilmeniz için adınızın kara listede olmaması lazım; anlayacağınız Tab S4 veya Note 9'u çıkışından önce bir şekilde edinseniz dahi oyunu oynayamayacaksınız.

Bu gelen bilgiler ışığında, oyunun 4 ay boyunca ciddi ciddi başka hiçbir cihazda oynanamama ihtimali doğdu. Epic Games'in bu iki cihaz üzerinden giriş yapılmadığı taktirde oyuncuları oyuna almayacağı konuşuluyor. XDA kullanıcıları oyunda bluetooth desteğine de rastlamışlar. Yani oyun bir şekilde klavye ve fare desteğine sahip olabilir.

Gelen her yeni haber işleri biraz daha karıştırıyor; 9 Ağustos'taki 'Samsung Unpacked' etkinliği ile her şeyin açıklığa kavuşmasını bekliyoruz.