Samsung Galaxy 8 Hakkındaki Çarpıcı Gerçekler Açığa Dökülüyor!

Samsung, Galaxy Note 7 faciasını unutturmak için yere sağlam basıyor. Üreticinin eylemleri, ortalığı epey karıştırabilir.

Başka bir gün ve başka bir Samsung Galaxy S8 dedikodusu. Şaşırdığımızı söyleyemeceğiz zira akıllı telefon dünyasında, iPhone 8 ile birlikte en çok tartışılan telefon Samsung Galaxy S8. Henüz resmileşmeyip, dedikodu seviyesinde kalan iPhone 8'in aksine, Galaxy S8 yakında kullanıcılarla buluşacak bir amiral gemisi.

GSM Arena, Samsung Galaxy 8'in tasarımı hakkındaki çarpıcı detayları paylaştı. Eğer GSM Arena'nın 3D şekillendirmelerine bakarsak; Galaxy S8'in nasıl görüneceği hakkında, temel bir fikrimiz olabilir. İlk bomba, Samsung'un efsanevi ana ekran tuşunun tarihten silinmesi. Bu tuşun ortadan kaybolması ile birlikte Galaxy S8, ekran altı bir parmak izi tarayıcı sensöre sahip olacak.

Samsung Galaxy S7 Edge'de yaptığı gibi, neredeyse hiç çerçeve bulunmayan bir gövde geliştirecek.

Samsung, ne HTC'nin ne de Apple'ın stratejilerini takip edecek. İki teknoloji devi de, 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden vazgeçip, başka sulara yelken açmıştı. Samsung, diğer bir teknoloji devi Sony gibi doğru bildiği yoldan ödün vermeyecek.

Şirkete yakın kaynaklardan sızan dedikoduları baz alırsak, Galaxy S8 iki adet premium kamera ile donatılacak. Yani hem öz çekimlerin başarısı, hem de yüksek fotoğraf kalitesi Güney Koreli üreticinin yeni nimetleri olacak