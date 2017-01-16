Samsung Galaxy 8 Plus'ın Boyutları Ortaya Çıktı Gibi!

Ünlü bilişim sitesi GsmArena'nın iddiaları çok tartışılacak türden. Eğer sızan görseller doğruysa, bizi bir telefon, hatta Ptablet değil, dev ekranlı bir cihaz bekliyor.

Galaxy S8'in 3 boyutlu biçimlendirmesini GsmArena ile paylaşan kasa üreticisi, şimdi de telefonun boyutları hakkında çarpıcı veriler paylaştı. Üreticiye göre Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'un boyutları, tüm ayrıntıları ile ortaya çıktı.

Galaxy S8 Plus; 152.38 x 78.51 x 7.94mm boyutlarına sahip olacak. Galaxy S7 Edge ile karşılaştırıldığında önemli bir genişleme söz konusu. Ancak bu çok doğal zira Samsung Galaxy S8 Plus'ın ekran boyutunun 6.3 inç olması bekleniyor. Eğer köşeler kıvrımlı bir yapıya sahip olursa, boyut büyüyebilir.

Evet Samsung Galaxy S8 Plus geniş ve uzun bir telefon ancak bu faktörler, Samsung'un minimal tasarım ögelerini gözardı edeceği anlamına gelmiyor. Güney Koreli dev için fonksiyonellik hala ilk sırada.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin USB-C yerine MicroUSB 2.0 portundan faydalanması bekleniyor. İlk aşamada bu söylenti çok gerçekçi gelmemişti ama tasarım detayları ortaya çıktıkça, inkar etmek de zorlaşıyor.