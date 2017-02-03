  • Samsung Galaxy A (2017) Serisine Güncelleme Geldi!

Samsung Galaxy A (2017) Serisine Güncelleme Geldi!
Samsung’un daha yeni Türkiye’de satışa çıkardığı Galaxy A ailesinin 2017 versiyonlarına güncelleme geldi.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıtarak ülkemizde de yeni satışa çıkarılan Galaxy A (2017) serisine güncelleme geldi. Şu anda Android 6.0.1 Marshmallow sürümünde olan ve en son Aralık 2016 güvenlik güncellemesine sahip Galaxy A ailesi, bu güncelleme ile Nougat sürümüne geçmek yerine Ocak 2017 güvelik paketi ile beraber performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini alıyor.

Yaklaşık 60-70MB boyutunda olan bu minik güncelleme ile yeni telefonlarda ortaya çıkan hataları kapatan Samsung, Galaxy A serisinin kararlılığını arttırıyor. 

Eğer siz de Galaxy A (2017) serisinden birine sahip iseniz Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme > Güncellemeleri Manuel İndir adımlarını takip ederek bu güncellemeyi edinebilirsiniz.

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Etiketler: samsung, Galaxy A (2017), Güncelleme
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