Samsung Galaxy A (2017) Serisine Güncelleme Geldi!

Samsung’un daha yeni Türkiye’de satışa çıkardığı Galaxy A ailesinin 2017 versiyonlarına güncelleme geldi.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıtarak ülkemizde de yeni satışa çıkarılan Galaxy A (2017) serisine güncelleme geldi. Şu anda Android 6.0.1 Marshmallow sürümünde olan ve en son Aralık 2016 güvenlik güncellemesine sahip Galaxy A ailesi, bu güncelleme ile Nougat sürümüne geçmek yerine Ocak 2017 güvelik paketi ile beraber performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini alıyor.

Yaklaşık 60-70MB boyutunda olan bu minik güncelleme ile yeni telefonlarda ortaya çıkan hataları kapatan Samsung, Galaxy A serisinin kararlılığını arttırıyor.

Eğer siz de Galaxy A (2017) serisinden birine sahip iseniz Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme > Güncellemeleri Manuel İndir adımlarını takip ederek bu güncellemeyi edinebilirsiniz.