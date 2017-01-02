Samsung, CES 2017 fuarı başlamadan Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarını birçok yenilikle beraber tanıttı!

Samsung’un orta seviyeye premium özelliklerini getirdiği Galaxy A serisinin 2017 versiyonları birçok yenilikle beraber geldi. 5.7 inçlik A7, 5.2 inçlik A5 ve 4.7 inçlik A3 modellerini yenileyen Samsung, 16MP kamera, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık ile Type-c portu ile satışa sunacak.

Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu adını verdiği 4 farklı renk seçeneği ile gelen cihazlar 256GB’a kadar da MicroSD kart desteği sunacak. MST ve NFC desteği de sunan telefonların teknik özellikleri ise şu şekilde;

Samsung Galaxy A7 Teknik Özellikleri

5.7 inçlik Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlüğündeki Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A7 (2017), 1.9GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi (+MicroSD), hem önde hem de arkada olmak üzere 16MP f/1.9 diyafram açıklığı sunan kamera, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, 3.600mAh batarya ve Android 6.0.1 işletim sistemi ile geliyor.

156.8 x 77.6 x 7.9mm boyutlarında olan telefon, USB Type-C, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı teknolojileri ile 4.5G’de Cat 6’yı destekleyecek.

Samsung Galaxy A5 Özellikleri

5.2 inçlik Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlüğündeki Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A5 (2017), tıpkı A7 gibi 1.9GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi (+MicroSD), hem önde hem de arkada olmak üzere 16MP f/1.9 diyafram açıklığı sunan kamera, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, 3.000mAh batarya ve Android 6.0.1 işletim sistemi ile geliyor.

146.1 x 71.4 x 7.9mm boyutlarında olan telefon, USB Type-C, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı teknolojileri ile 4.5G’de Cat 6’yı destekleyecek.

Samsung Galaxy A3 Özellikleri

4.7 inçlik HD (1280x720 piksel) çözünürlüğündeki Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A5 (2017), farklı olarak 1.6GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi (+MicroSD), arkada 13MP f/1.9 ile önde 8MP f/1.9 diyafram açıklığı sunan kamera, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, 2.350mAh batarya ve Android 6.0.1 işletim sistemi ile geliyor.

135.4 x 66.2 x 7.9mm boyutlarında olan telefon, USB Type-C, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı teknolojileri ile 4.5G’de Cat 6’yı destekleyecek.

Sonuç olarak özellikle Galaxy A7 ile Galaxy A5 birbirlerine oldukça yakın cihazlar olurken, büyük ekran isteyenler için A7, normal ekran isteyenler için ise A5 tercih edilebilecek. Galaxy A3 ise uygun fiyatlı ve üstün özellikli bir model olarak dikkat çekecek. Oldukça gelişmiş ve günümüz koşullarındaki tüm gereksinimlere sahip olan Galaxy A’nın 2017 aiesi, bu sene de fazlasıyla ilgi göreceğe benziyor.