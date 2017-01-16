Samsung Galaxy A (2017)’nin Türkiye Satış Fiyatları Belli Oldu!

Galaxy J serisi ile beraber Türkiye’nin en çok satan telefon serisi olan Galaxy A’nın 2017 versiyonlarının Türkiye satış fiyatları da belli oldu!

Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisi popüler olsa da satış bazında Türkiye’de özellikle Galaxy J ve Galaxy A serisi çok daha dikkat çekiyor. Orta seviyeye premium hissiyatı getirten ve özellikleriyle dikkat çeken Galaxy A ve uygun fiyatlı sağlam bir fiyat/performans canavarı denebilecek Galaxy J serisi yenilenirken Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7’nin 2017 versiyonları Türkiye’de ön satışa çıkmasıyla fiyatları da belli oldu.

N11’de ön satışa çıkan Galaxy A3 1.599TL, Galaxy A5 1.999TL ve Galaxy A7 ise 2.299TL fiyatlandırmaya sahip olacak. 30 Ocak 2017’de kargoya verileceği bilgisi geçilen Galaxy A serisi görünüşe göre Şubat ayı içerisinde de teknoloji mağazaları ve operatörler tarafından satışa çıkarılacak.

Tüm teknik özelliklerini buradan görebileceğiniz Galaxy A’nın 2017 serisi bakalım bu fiyatlar ile geçen seneki başarısını yakalayabilecek mi.