Samsung Galaxy A 2017 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy A 2017 ailesi tam da beklenildiği gibi, CES 2017 etkinliğinde geliyor.

Özellikle 2017 modelleri ile kendi segmentleri düzeyinde sektörün en iddialısı olmaya gelen Galaxy A 2017 serisinin üyeleri, daha önceden gerek render görselleri, gerekse benchmark testlerinde ortaya çıkan özellikleri ile karşımıza çıkmışlardı.

Telefonların tanıtım tarihleri konusunda, haberlerimizde sık sık CES 2017 etkinliğini işaret etmiş ve yeni Galaxy A ailesi ile bu etkinlikte tanışabileceğimizi söylemiştik. Nitekim öyle de olacak. Zira Galaxy A 2017 serisi konusunda tanıtım davetiyelerini yavaş yavaş göndermeye başlayan Samsung'a göre cihazlar 5 Ocak tarihinde tanıtılacak. 5 Ocak, aynı zamanda da Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2017'nin ilk günü.

Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) olmak üzere üç yeni üyesiyle karşımıza çıkacak A serisi, bakalım sektörde nasıl iş yapacak.