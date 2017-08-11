Samsung'un orta düzey akıllı telefonların olan A5 2017 için Android 7 güncellemesi dağıtılmaya başladı. İlk güncelleme Rusya'da görüntülendi.

Samsung Galaxy A5 (2017)'nin Nougat güncellemesi, Galaxy A7'yi (2017) takiben başladı. Güncellemeden ilk olarak Rusya'daki kullanıcılar yararlanabilecekler çünkü güncelleme ilk olarak orada dağıtılıyor.

Galaxy A5 (2017) Nougat güncellemesi, A5 ve A7 için hemen hemen aynı özellik ve iyileştirmeleri getiriyor. Güncellemeden sonra Android 7'nin getireceği atmosferi hemen farkedebilirsiniz. Güncelleme sayesinde yeni bir kullanıcı arayüzü ve Multi Window modunun biraz farklı versiyonunu göreceksiniz. Ayrıca gelişmiş bildirimler, Samsung Pass ve geliştirilmiş Always On Display işlevi de kullanıcılara sunulacak.

Android Nougat güncellemesinin sizlere de gelip gelmediğini öğrenmek için ayarlar kısmına gidip oradan güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Ancak yavaş bir şekilde geleceğinden, ülkemizde görmemiz için bir süre daha gerekebilir. Muhtemelen Rusya'dan sonra Avrupa için yayınlanacaktır. Ardından da bizlere sunulur.

Nougat güncellemesinin 1.3GB gibi bir boyuta sahip olacağını da belirtmiş olalım. Umuyoruz ki güncelleme kısa sürede Türk kullanıcılar için de kullanıma sunulur.