Samsung Galaxy A5 (2017) Özellikleri Sızdırıldı!

Galaxy A5'in yeni versiyonu özellikleri ile bir kez daha ortaya çıktı.

A serisine 2017 modeller ile devam edecek Samsung'un Galaxy A5 cihazı bir kez daha özellikleri ile sızdırıldı. 'Bir kez daha' diyoruz çünkü telefon, Ağustos ayında benchmark testiyle, daha sonrasında ise render videosu ile karşımıza çıkmıştı.

Şimdi ise telefonun özellikleri detaylı şekilde karşımıza çıkmış durumda. İşte Galaxy A5 (2017)'te olacak özellikler:

2.5D, 5.2-inç Full HD, Super AMOLED, Gorilla Glass 4'lü ekran

Exynos 7870 ya da Exynos 7880 çipset

32GB sabit depolama alanı (arttırılabilir)

3GB RAM

16MP arka ve ön kamera

300mAh batarya

Parmak izi okuyucu sensör

Suya dayanıklılık, çift SIM kart desteği, USB Type-C girişi

Galaxy A5 (2016), geçtiğimiz sene Aralık ayında tanıtılmıştı. Yani 2017 versiyonu da kısa bir süre içinde tanıtılabilir. Tabi bazı kaynaklarda tanıtımın Ocak ayına sarkacağı da söylenmekte.