Samsung Galaxy A5 (2017) Android 7.0 Güncellemesi Alacak

Samsung'un popüler orta seviye modeli Galaxy A5 (2017), Wi-Fi sertfikası alırken Android 7.0 versiyonunu ortaya çıkardı.

Samsung'un Android 6.0 Marshmallow ile piyasaya sürülen kaliteli orta seviye modeli Galaxy A5 2017, yakın zamanda bir sistem güncellemesiyle son Android sürümüne yükseltilecek.

Android alanında işletim sistemi güncellemelerinin yavaş işlemesi, çoğu zaman herkesin şikayet ettiği noktalardan olmuştur. Bu durumun hala devam ettiğini malesef görmekteyiz.

Galaxy S ve Note serisi modelleri için Android 7.0 güncellemesini yapan Samsung, orta seviyeye de ulaşıyor. Dünya çapında Wi-Fi kullanılabilirliği için alınması gereken sertifikanın sızmasıyla edindiğimiz belgede, telefonun Android 7.0 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Sertifika aşaması genellikle piyasaya sürülmeden önceki son aşamadır, yani kısa zamanda Android 7.0'ı göreceğiz.

Samsung'un 2017 başında çıkardığı A serisinin ortanca modeli olan A5 2017, 5.2 inçlik Full HD çözünürlüklü AMOLED bir ekrana, su geçirmeyen cam-metal bir gövdeye, 16 MP'lik arka ve ön kameraya, sektördeki telefonları kıskandıran uzun ömürlü 3.000 mAh bir bataryaya ve Always-On-Display, yani her zaman açık ekran özelliğine sahip üst-orta seviye bir model olarak karşımızda.