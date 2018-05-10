Galaxy A5, Oreo 8.0 Güncellemesini Almaya Başladı!

Samsung, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sunduğu Galaxy A5'in 2017 modeli için Oreo 8.0 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Samsung'un amiral gemisi olmayan ve giriş/orta segment telefonlarına yazılım desteğini sürdürmesi, kullanıcılarını memnun ediyor. Türkiye'de şu an 1.500 TL bandında satılan, çift hat destekli Samsung Galaxy A5 için Android 8.0 desteğinin eli kulağında; buna karşın hatırlatmamız gerekiyor ki güncelleme sadece 2017 modelini içeriyor.

Güncelleme bölge bölge yayınlandığı için henüz telefonunuza gelmemiş olabilir. Bu yüzden endişe etmenize gerek yok. Telefonu güncellemeye hazır hale getirmek için cihazınızın 'Ayarlar' kısmına gidin. 'Yazılım Güncellemesi' sekmesine gittikten sonra 'Güncellemeleri Elle Al' seçeneğini seçmeniz yeterli. Bu aşamada yeni güncellemeyi görürseniz direkt olarak yükleyebilirsiniz. Periyodik olarak denemeye devam etmenizi tavsiye ediyoruz.

Elbette ki giriş ve orta segmentteki telefonların bu tip güncellemeleri almaları güzel bir haber, fakat keşke cihazın 2016 versiyonuna da destek gelmeye devam etseydi diye düşünmüyor değiliz. Nitekim A5'in 2016 versiyonuna daha önce iki büyük güncelleme gelmişti.