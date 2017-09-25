Samsung Galaxy A5’in 2018 Sürümü Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, A serisi cihazlarını her yıl yenileme geleneğini sürdürüyor. Ancak 2018 sürümü, bu güne kadar nadiren değişen bir işlemciye sahip olacak.

Mobil cihaz üretimi konusuna dünyanın en çok üretim yapan ve satan firmalarından birisi Samsung’dur. Apple ile verdiği kıyasıya rekabette hem Android ortaklığı hem de he cebe uygun cihaz seçenekleri ile daha çok tüketiciye hitap ederek öne çıkıyor.

Son yıllarda ürettiği orta seviye cihazları kaliteli bir standarda oturtan firma, A ve J gibi isimlerle ürettiği telefonları her sene yeniliyor. Bu telefonların içerisinde kendi ürettiği Exynos işlemcileri tercih etmesi ise gayet mantıklı bir seçenek. Çünkü firmalar farklı bir şirketten aldıkları işlemci yongaları için ekstra para öderler ve bu da tüketicinin cebine olumsuz olarak yansır.

S serisinin aksine Galaxy A serisi nadiren bir yonga seti ile gelirler, ancak bu durum 2018’de değişecek gibi gözüküyor. Galaxy A5’in sızdırılan Geekbench testinde Exynos 7885 yonga seti görüldü.

Henüz resmi bir nitelik kazanmasa da 7885’in tıpkı halefi olduğu 7880 işlemcisi gibi 14 nanometrelik bir yonga olacağı da söylentiler arasında. Ayrıca altı çekirdekli Cortex A73 ve eski çip olan sekiz çekirdekli A53 de seçenekler arasında bulunuyor.

Geekbench testleri, Qualcomm Snapdragon 660 yonga setini kullanan SM-A5300 kod adlı modeli de açığa çıkardı. Önceki versiyonundaki 4 GB RAM yerine 6GB ile gelmesi beklenen cihazın Android 7.1 Nougat ile raflara çıkması bekleniyor. Elbette henüz erken bir dönemde olduğumuzdan Android Oreo ile ilgili net bir bilgiye ulaşamıyoruz. İşlemci kapasitesi orta seviye telefonların bir tık üzerine çıkartılmadıkça bu güncelleme zor gözüküyor.

Asya satışlarını doğrudan etkileyen Çin’e özel telefon üretmeyi çok seven Samsung’un, 6GB’lık SD 660’lı versiyonu sadece Çin’de çıkartacağı söylenebilir. Muhtemelen uluslararsı versiyonu olacak kardeş cihaz da Exynos işlemcilerle elimize ulaşacaktır.

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