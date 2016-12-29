Samsung Galaxy A5 ve A3 Modellerinin Basın Görselleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un orta seviyede bayrak taşıyan serisi olan Galaxy A’ya ait A5 ve A3 modellerinin basın görselleri ortaya çıktı.

2015 yılından bu yana devam eden ve dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de sevilen bir seri haline gelen Samsung Galaxy A, 2017 yılında da tam gaz devam edeceğinden bahsetmiştik. Hatta tanıtım tarihi bile ortaya çıkan A serisi Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2017 kapsamında 5 Ocak 2017’de tanıtılacak.

Şimdiye kadar neredeyse her telefonun teknik özellik detaylarını da gördüğümüz Galaxy A serisinin bu sefer de Galaxy A5 ve Galaxy A3 modellerinin basın görselleri ortaya çıktı.

Bu görseller ile daha önce buradan da görebileceğiniz gibi Galaxy A7’nın sızan görsellerinin örtüştüğü anlaşılırken nedense bana hala tasarım çizgileri açısından iPhone’u andırdığını belirtmeden geçmek istemiyorum.

Gerçi Galaxy S7 serisine de fazlasıyla benzeyen cihazların teknik özellik detayları olarak ise bu sefer orta seviyede tartışmasız derecede iyi bir fiyat/performans ürünleri olacağı detayları gelmekte.

Bakalım resmi lansmanın ardından nasıl bir telefon ve fiyat göreceğiz.