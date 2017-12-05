Samsung Galaxy A5 ve A7'nin Yerini Galaxy A8 ve A8+ Alacak!

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Note serisinde gerçekleştirdiği isim değişikliğini şimdi de Galaxy A serisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy S serisinin yeni üyeleri olan Galaxy S7 ve S7 Edge’yi tanıtmıştı. Ardından Ağustos ayında, tüketiciler için akıllı telefon listelerinin daha basit olması için 6. nesil Note modelini Galaxy Note 6 yerine Galaxy Note 7 olarak tanıtmış ve cihaz isimlerini birbiri ile eşleştirmişti.

Güney Koreli teknoloji devi şimdi de aynı ‘basitleştirmeyi’ Galaxy A serisi için uygulamayı planlıyor. Şu ana kadar Galaxy A serisinde her yıl A3, A5 ve A7 olmak üzere üç model tanıtılıyor ve modellerin üretim yıllarının anlaşılması için sonuna tanıtım yılı ekleniyordu. Bu isimlendirme yöntemi bazı kullanıcılar için fazla karışıktı.

Şöyle ki; amiral gemilerinin isminin sonundaki rakam hangi modelin daha yeni olduğunu gösteriyordu. Fakat A serisinde ismin sonundaki rakam modelin spesifikasyonları ile ilgiliydi. Dolayısı ile teknolojiye çok yakın olmayan bir tüketici 2016 model Galaxy A7’nin 2017 model Galaxy A5’ten daha yeni olduğunu düşünebiliyordu.

Samsung bu karışıklığa bir son vermek için yeni nesil orta seviye akıllı telefonlarında yeni bir isimlendirmeye gidecek ve isimleri amiral gemileri ile eşitleyecek. Bu nedenle 2018 model A serisi cihazlarda yalnızca 2 farklı model bulunacak ve yeni Galaxy A5 ‘Galaxy A8’, yeni Galaxy A7 ise Galaxy A8+ olarak piyasaya sunulacak.

Ortaya çıkan Bluetooth SIG belgeleri bu sızıntıları destekliyor. Belgelerde açık bir şekilde SM-A530F model numarasına sahip Galaxy A8 modeli görülüyor. Bu cihazın farklı bir model değil de ‘yeni Galaxy A5’ olduğunu düşündürten ise Galaxy A5 (2017)’nin model numarasının SM-A520F olması.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar, Samsung’un yeni Galaxy A serisi cihazlarda ‘infinity display’ tasarıma geçeceğini gösteriyordu. Şirketin yeni tasarım ile birlikte yeni ve daha anlaşılır isimlendirmeye geçmesi, tüketiciler tarafında olumlu karşılanabilir. Bu arada unutmadan; yeni Galaxy A serisi cihazlar Bluetooth 5.0 destekli olacak ve çift sim slotu bulunacak.