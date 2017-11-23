  • Galaxy A5 ve Galaxy A7(2018) Kılıf Görselleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018)'in Tasarımını Ortaya Çıkaran Sızıntı

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Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen (2018)Galaxy A5 ve Galaxy A7‘nin kılıf tanıtım görselleri ile birlikte tasarımları sızdırıldı. Görseller doğrulanmamış olmakla birlikte bugüne kadar cihazlar hakkında çıkan sızıntıları doğruluyor.

Güney Koreli teknoloji devinin orta seviyedeki tüketiciler tarafından en çok beğenilen modellerinden olan Galaxy A5 ve Galaxy A7’nin 2018 versiyonları, şu ana kadar gerçekleşen sızıntılara göre 2017 model amiral gemilerinde olduğu gibi infinity display tasarım çizgisine sahip olacak.
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Yeni ortaya çıkan kılıf görselleri de bu sızıntıları destekliyor. Resmi olmayan görsellere göre Samsung, yeni Galaxy A5 ve Galaxy A7’de ana ekran tuşunu kaldırarak çerçeveleri inceltiyor. Parmak izi tarayıcısı ise cihazın arkasına taşınarak kameranın altına konumlandırılıyor.
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Samsung, orta seviye modellerine de çerçevesiz ekran tasarımını getirmesine karşın çift kamera teknolojisini ya da kavisli kenarları bu modellere sunmayı düşünmüyor. Görsellerde herhangi bir teknik detay bulunmasa da cihazların Snapdragon 660 veya Exynos 7885’dan gücünü alması bekleniyor.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A5-2018-case-renders-reveal-most-of-the-phones-design_id100035
Etiketler: galaxy a5 (2018), galaxy a7 (2018)
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