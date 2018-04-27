Samsung Galaxy A6+ İlk Kez Görüntülendi!

Samsung'un yeni orta seviye telefonu A6+, basın görsellerinin dışında ilk kez resmi olarak görüntülendi. Metal arka panele sahip olan cihazın modül tasarımları ise Galaxy S9+'ı andırıyor.

Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni orta seviye akıllı telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6+, haftanın ilk günlerinde basın görselleri ile ortaya çıkmıştı. Bugüne geldiğimizde ise yeni Galaxy A6+’ın gerçek bir fotoğrafı çevrimiçi ortamda paylaşıldı.

Fotoğrafta yer alan cihazın tasarımı, hafta başında sızdırılan basın görsellerinin doğruluğunu teyit ediyor. Çift arka kameraya sahip olan Galaxy A6+’ın kamera modülü, Galaxy S9+’ta olduğu gibi dikey olarak konumlandırılmış. Parmak izi tarayıcı ise kamera modülünün hemen altında bulunuyor.

Önceki sızıntılar, cihazın 18:9 en/boy oranında 6 inçlik Full HD+ çözünürlükte bir Super AMOLED ekrana sahip olacağını söylüyordu. Samsung markalı Exynos 7870 işlemciden gücünü alacak olan Galaxy A6+, 4GB RAM’e, 32 ve 64GB depolama alanına sahip olacak.

Samsung’un cihaz için gerekli lisansları aldığı düşünüldüğünde cihazın piyasaya çıkışının yakın olduğu söylenebilir. Android Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkması beklenen cihazın, Samsung kendi arabiriminin son sürümü olan Experience 9.0 ile çalışması bekleniyor.