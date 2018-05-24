Samsung Galaxy A6+, Galaxy A8+'tan Daha İyi Bir Tercih!

Samsung ürün kataloğuna baktığınızda Galaxy A8+ modelinin, Galaxy A6+ modelinden daha üst seviyede olduğunu görebilirsiniz. Fakat detaylara baktığınızda durum hiç de öyle değil.

Samsung, yıl içinde pek çok farklı akıllı telefon modeli tanıtsa da segmentler arasındaki geçişin nispeten keskin olduğu söyleyebilir. Orta seviye bir Samsung akıllı telefon isteyen tüketiciler A8 ve A8+ modellerine yönelirken, giriş seviye bir akıllı telefon isteyen tüketiciler Galaxy J serisine yönelirdi.

Fakat Samsung, Galaxy A6 ve A6+ modelleri ile segmentler arasındaki geçişi bir miktar yumuşatmış oldu. Galaxy A8 kadar pahalı olmayan fakat Galaxy J serisi kadar da zayıf bir telefon istemeyen tüketiciler için Galaxy A6 ve A6+, adeta mücevher gibi parlıyordu. Fakat bundan fazlası olabilir; daha düşük seviye model olarak listelenen Galaxy A6+, Galaxy A8+ modelinden daha iyi bir tercih olabilir.

Samsung, Galaxy A8+ ile birlikte ilk kez müşterilerine çift ön kamera teknolojisi sundu. Bu da kullanıcıların selfielerde arka plan bulanıklığı oluşturabilmesini sağlıyordu. Bu özellik güzel olsa da ön kameranın düşük ışık performansı çok iyi değildi ve birden fazla kişinin olduğu selfielerde çift ön kamera önemini kaybediyordu.

Galaxy A6+ ise tek ön kameraya sahip. Fakat 24 megapiksel çözünürlüğündeki bu ön kamera, son derece net fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ayrıca ön kamerada bulunan flaş desteği, karanlık ortamlarda dahi dilediğiniz gibi selfie çekebilmenizi sağlıyor. Dolayısı ile ön kamera söz konusu olduğunda Galaxy A6+ bir adım öne geçiyor.

Arka kamerada ise roller değişiyor. Galaxy A8+, 16MP çözünürlüğünde tek arka kameraya sahip. Bu kameranın iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Galaxy A6+ ise 16MP ana, 5MP ikincil olmak üzere çift arka kameraya sahip. Bu 16MP’lik ana kamera, Galaxy A8+ modelinde bulunan 16MP’lik kamera kadar iyi performans göstermiyor. Fakat çift kamera sayesinde bokeh efekti yaratabiliyor ve flaş desteği sayesinde düşük ışıkta sorun yaratmıyor.

Galaxy A6+ modelinin öne çıktığı bir diğer nokta ise yazılım. Galaxy A8+, Android Oreo yayınlandıktan 4 ay sonra piyasaya çıkmasına rağmen kutudan Android Nougat ile çıkıyor. Üstelik Samsung, Galaxy A8+ için hala Android Oreo güncellemesini yayınlamadı. Galaxy A6+ ise kutudan Android Oreo ile çıkıyor.

Galaxy A6+ modelinin A8+ modelini geride bıraktığı bir başka nokta ise Dolby Atmos desteği. Belki cihazda stereo hoparlör olmadığı için Dolby Atmos desteğinin önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat kaliteli bir kulaklık taktığınızda iki cihaz arasındaki ses kalitesi farkını rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Sonuç olarak baktığımızda Galaxy A6+ hem kamera, hem yazılım hem de ses konusunda Galaxy A8+ modelinin önünde bulunuyor. Buna bir de fiyat farkını eklerseniz bir Galaxy A6+ satın almanın bir Galaxy A8+ satın almaktan çok daha iyi bir seçim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.