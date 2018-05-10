Samsung A6 ve A6+, Çıkar Çıkmaz İki Yeni Güncelleme Alacak

Samsung Galaxy A6 ve A6+, cihazları yakın zamanda görücüye çıktı. Samsung'un resmi duyurularına göre ise telefon çıkar çıkmaz iki farklı güncelleme alacak.

Samsung tarafından kısa bir süre önce duyurulmuş olan Galaxy A6 ve A6+, Samsung'un resmi sitesinde duyurduğuna göre önü açık bir güncelleme yol haritası izleyecek.

Bazılarınızın zaten bildiği gibi Koreli telefon devi Samsung, diğer şirketlerden farklı bazı güncelleme prensiplerine sahip. Samsung cihazlar bazen ayda bir hatta daha sık bir şekilde güncelleme alıyor. Bu güncelleme politikası Galaxy S, Note ve ayrıca A serisindeki bazı akıllı telefonlar için geçerli.

Samsung'un Galaxy A6 ve A6+ modellerine ise her üç ayda bir güncel Android güvenlik yamaları sunuluyor. Şirket, bu sayede geçen yılki A3 ve A7 modellerindeki politikayı izlemeye devam ediyor. Ayriyeten Galaxy A6 ve A6+, kutudan ilk çıktığında, Oreo 8.0'ya sahip olmasına rağmen iki farklı güncelleme alacak.