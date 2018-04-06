Samsung Galaxy A6 ve A6+'ın Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

RAM ve işlemci gibi özellikleri daha önceden ortaya çıkmış olan Samsung Galaxy A6 ve A6+'ın ekran boyutu ve çözünürlükleri de ortaya çıktı.

Samsung’un yeni akıllı telefonları olması beklenen Galaxy A6 ve A6+’ın ayak sesleri daha yüksek bir şekilde duyulmaya başlandı. Son olarak Twitter’da ortaya çıkan yeni Galaxy A6 ve A6+ sızıntıları, cihazların performansını etkileyecek olan donanım özelliklerini gözler önüne serdi.

Sızıntıya göre ‘küçük model’ olan Galaxy A6, 5.6 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. 3GB RAM kapasitesine sahip olacak olan cihazın 32GB dahili depolama alanı bulunacak. En önemli detaya geldiğimizde ise cihazın gücünü bir Snapdragon işlemciden değil, Exynos 7870 işlemciden aldığını görüyoruz.

Galaxy A6+ ise aynı çözünürlükte 6 inçlik bir ekrana sahip olacak. RAM kapasitesinin 4GB’a çıktığı cihazda dahili depolama alanı kapasitesi ise Galaxy A6 ile aynı seviyede kalıyor. Cihazın her ne kadar Qualcomm Snapdragon 625 işlemciden gücünü alacağı belirtilse de Snapdragon 450 ile değiştirilme ihtimali bulunuyor.

Elbette ki bu bilgiler şu an için yalnızca sızıntılardan ibaret ve gerçek olduklarına dair bir garanti verilemez. Fakat doğru olduklarını varsayarak konuşmak gerekirse her iki cihaz da seviyelerine göre gayet güçlü donanımlara sahipler. Fiyatlarının uygun bir seviyede tutulması halinde orta seviyede ciddi şekilde ilgi görebilirler.