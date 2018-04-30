Samsung Galaxy A6 ve A6+’ın Teknik Özellikleri

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu tarafından onaylanan yeni Samsung Galaxy A6+ cihazına ait geçtiğimiz günlerde bazı görüntüler sızdırılmıştı. TENAA tarafından da onaylanan Galaxy A6 (SM-A600) ve Galaxy A6+ (SM-A605) cihazlarının tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre A6+ Snapdragon 450 yonga seti ile çıkacakken A6’da Exynos 7870 yonga setini göreceğiz.
Samsung’un yeni orta sınıf telefonu Galaxy A6+’ın öne çıkan özelliklerinden birisi de ön kamerası oldu. Telefonun 24 megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor. Samsung, Galaxy A6 ve Galaxy A6+ cihazlarını siyah, mavi ve altın renklerinde satışa sunacak. Telefonların önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Samsung Galaxy A6’nın Beklenen Özellikleri
- 5,6 inç (1480 x 720 piksel) HD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran
- Exynos 7870 14nm yonga seti
- Mali T830 GPU
- 3GB/4GB RAM
- 32GB/64GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)
- Android 8.0 (Oreo)
- Çift SIM
- f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP arka kamera
- f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS
- 3000mAh batarya
Samsung Galaxy A6+’ın Beklenen Özellikleri
- 6 inç (1080 x 2220 piksel) FHD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran
- Qualcomm Snapdragon 450 14nm yonga seti
- Adreno 506
- 4GB RAM
- 64GB depolama alanı (microSD kartla 512GB’a kadar yükseltilebilir)
- Android 8.0 (Oreo)
- Çift SIM
- f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP birincil arka kamera ile f/1.9 diyafram aralığına sahip ikincil arka kamera
- f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 24MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C
- 3500mAh batarya