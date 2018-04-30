  • Samsung Galaxy A6 ve A6+’ın Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A6 ve A6+’ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

2 dk okuma süresi
4
1
0
0
0
Samsung Galaxy A6 ve A6+’ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung’un yeni orta sınıf telefonları Galaxy A6 ve A6+’ın beklenen teknik özelliklerini listeledik.

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu tarafından onaylanan yeni Samsung Galaxy A6+ cihazına ait geçtiğimiz günlerde bazı görüntüler sızdırılmıştı. TENAA tarafından da onaylanan Galaxy A6 (SM-A600) ve Galaxy A6+ (SM-A605) cihazlarının tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre A6+ Snapdragon 450 yonga seti ile çıkacakken A6’da Exynos 7870 yonga setini göreceğiz.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy Note 9’un İki Modelle Geleceği Doğrulandı!

Samsung’un yeni orta sınıf telefonu Galaxy A6+’ın öne çıkan özelliklerinden birisi de ön kamerası oldu. Telefonun 24 megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor. Samsung, Galaxy A6 ve Galaxy A6+ cihazlarını siyah, mavi ve altın renklerinde satışa sunacak. Telefonların önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Samsung Galaxy A6’nın Beklenen Özellikleri

  • 5,6 inç (1480 x 720 piksel) HD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran
  • Exynos 7870 14nm yonga seti
  • Mali T830 GPU
  • 3GB/4GB RAM
  • 32GB/64GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)
  • Android 8.0 (Oreo)
  • Çift SIM
  • f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP arka kamera
  • f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP ön kamera
  • Parmak izi sensörü
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS
  • 3000mAh batarya

Samsung Galaxy A6+’ın Beklenen Özellikleri

  • 6 inç (1080 x 2220 piksel) FHD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran
  • Qualcomm Snapdragon 450 14nm yonga seti
  • Adreno 506
  • 4GB RAM
  • 64GB depolama alanı (microSD kartla 512GB’a kadar yükseltilebilir)
  • Android 8.0 (Oreo)
  • Çift SIM
  • f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP birincil arka kamera ile f/1.9 diyafram aralığına sahip ikincil arka kamera
  • f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 24MP ön kamera
  • Parmak izi sensörü
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C
  • 3500mAh batarya

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/251023/samsung-galaxy-a6-specifications-image-leak.html
Etiketler: samsung, Galaxy A6, Galaxy A6+
4
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
1
0
0
0