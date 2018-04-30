Samsung Galaxy A6 ve A6+’ın Teknik Özellikleri

Samsung’un yeni orta sınıf telefonları Galaxy A6 ve A6+’ın beklenen teknik özelliklerini listeledik.

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu tarafından onaylanan yeni Samsung Galaxy A6+ cihazına ait geçtiğimiz günlerde bazı görüntüler sızdırılmıştı. TENAA tarafından da onaylanan Galaxy A6 (SM-A600) ve Galaxy A6+ (SM-A605) cihazlarının tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre A6+ Snapdragon 450 yonga seti ile çıkacakken A6’da Exynos 7870 yonga setini göreceğiz.

Samsung’un yeni orta sınıf telefonu Galaxy A6+’ın öne çıkan özelliklerinden birisi de ön kamerası oldu. Telefonun 24 megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor. Samsung, Galaxy A6 ve Galaxy A6+ cihazlarını siyah, mavi ve altın renklerinde satışa sunacak. Telefonların önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Samsung Galaxy A6’nın Beklenen Özellikleri

5,6 inç (1480 x 720 piksel) HD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran

Exynos 7870 14nm yonga seti

Mali T830 GPU

3GB/4GB RAM

32GB/64GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)

Android 8.0 (Oreo)

Çift SIM

f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP arka kamera

f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

3000mAh batarya

Samsung Galaxy A6+’ın Beklenen Özellikleri