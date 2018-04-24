Samsung Galaxy A6'nın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefonları olan Galaxy A6 ve A6+'ın Galaxy S9 benzeri tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında Amerikan Federal İletişim Kurulu tarafından onaylanmış olan Galaxy A6 ve Galaxy A6+’ın bazı teknik özellikleri ve basın görselleri bir Polonya sitesinde ortaya çıktı. Tamamen metal bir gövdeye sahip olan Galaxy A6 ikilisi, Galaxy S9’larda olduğu gibi dikey kamera-parmak izi tarayıcı tasarımına ve 18:9 ekran formatına sahip.

Tıpkı Galaxy S9 ikilisinde olduğu gibi Galaxy A6 ikilisinde de 6 inç Full HD+ ekran bulunacak. Büyük ekranlı model olan Galaxy A6+ çift arka kameraya, 5.6 inç Full HD+ ekranlı Galaxy A6 ise tek arka kameraya sahip. Her iki modelin ekranları Samsung üretimi Super AMOLED olsa da kamera özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 7870 işlemciden gücünü alacak yeni Galaxy A6’lar, 4GB RAM kapasitesine, 32 ve 64GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. Hibrit SIM kart slotuna sahip olan cihazlar hem çift SIM kartı, hem de hafıza kartını destekleyecek. Samsung Experience 9.0 arabirimine sahip cihazlar Android 8.0 Oreo ile çalışacak.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sızıntılar ile yeni Galaxy A6 ve Galaxy A6+’ın kamera ve pil detayları da ortaya çıkacaktır. Önceki sızıntılara göre Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonlarını yılın ikinci çeyreğinde tüketiciler ile buluşturacak.