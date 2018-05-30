Samsung Galaxy A6 ve A6 Plus'ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Kısa süre önce tanıtılan Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Dolar ve euro kurunun fazlasıyla etkilenen cihazlar, fiyatları ile Samsung hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birkaç hafta önce tanıtmış olduğu giriş-orta seviye akıllı telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus’ı Haziran ayından itibaren Türkiye’de satışa sunacağını açıkladı. Seviyesine göre muhteşem özellikler sunan cihazlar, ne yazık ki artan dolar kuru nedeni ile çok erişilebilir fiyat etiketlerine sahip değil.

Siyah, altın sarısı, mavi ve lavanta olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus, Super AMOLED ekranı ile muhteşem canlılıkta görüntü kalitesi sunuyor. Kutudan Android Oreo ile çıkan cihazın ilerleyen dönemde güncellemeler almaya devam etmesi de bekleniyor.

Samsung Galaxy A6

Ekran: 5.6” HD+ (720×1480) Super AMOLED

Arka Kamera: 16MP AF (F1.7)

Ön Kamera: 16MP FF (F1.9)

Boyut: 149.9 x 70.8 x 7.7 mm

İşlemci: Octa Core 1.6GHz

Hafıza: 3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı

Batarya: 3.000 mAh

OS: Android 8.0

Samsung Galaxy A6 Plus

Ekran: 6.0” FHD+ (1080×2220) Super AMOLED

Arka Kamera: 16MP AF (F1.7) + 5MP FF (F1.9)

Ön Kamera: 24MP FF (F1.9)

Boyut: 160.2 x 75.7 x 7.9 mm

İşlemci: Octa Core 1.8GHz

Hafıza: 3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı

Batarya: 3.500 mAh

OS: Android 8.0

Dolar ve euro kurunun son haftalardaki seri tırmanışı ne yazık ki akıllı telefon piyasasındaki etkisini göstermeye başlıyor. Giriş-orta seviye cihaz olarak geçen yeni Galaxy A6 Türkiye’de 2799 TL fiyat etiketi ile satışa çıkarken, daha üst model olan Galaxy A6 Plus da 3199 TL’lik fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak.