Samsung Galaxy A7(2018)'nin Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un orta sınıf telefonu olarak gösterilen Galaxy A7(2018) modelinin özellikleri OneLeaks tarafından sızdırıldı.

Samsung’un akıllı telefonlarda sunduğu en güçlü serilerinden olan Galaxy S ile fiyat/performans telefonu olan Galaxy J serisi arasında güzel bir orta seviye telefon serisi olarak dikkat çeken Galaxy A’nın yeni telefonu Galaxy A7(2018)’ye ait yeni özellikler sızdırıldı.

Telefonun sızdırılan özellikleri arasında yeni Exynos işlemci ve 6GB RAM gibi özellikler yer alıyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı Samsung telefonları arasında en kullanışlısı olarak dikkat çeken Galaxy A7’nin bu sene çıkacak modeli için sızdırılan görüntü ve özellikler, telefonun son derece çılgın bir şey olduğunu gösteriyor. Galaxy S8’de olduğu gibi neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelen A7, eğimli ekran yerine düz bir şekilde karşımıza çıkıyor.

OnLeaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy A7(SM-A730F) modelinde Exynos 7885 yonga seti bulunacak. Bu işlemci 2x A73+ 6X A53 olacak şekilde 14 nm mimariyle üretilmiş 8 çekirdeğe sahip. Grafik kısmında Mali-G71’den güç alması beklenen telefonun en dikkat çeken özelliklerden birisi 6GB RAM oldu. Eğer bu sızıntılar doğru çıkar ve Galaxy A7(2018)’de 6GB RAM kullanılırsa, Samsung bundan sonraki üst-orta sınıf telefonlarında bu RAM miktarını varsayılan yapacak demektir.

Exynos 7885 işlemcisinin Geekbench sonuçları Qualcomm’un orta düzey Snapdragon işlemcileri ile yakın bir performans sağlıyor.

2017’de son derece başarılı pil ömrüyle hafızalarda yer edinen Galaxy A7’nin 2018’de de bu ününü devam ettirmesi bekleniyor.