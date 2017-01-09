Samsung, Galaxy A7, A5 ve A3'e de Android Nougat Verecek!

Samsung'a en yakın kaynaklardan SamMobile, Samsung'un Galaxy A (2016) serisi için Android 7.0 Nougat testlerine başladığını açıkladı.

Samsung'un uzun yıllardır uyguladığı güncelleme politikasına baktığımızda genelde orta seviye telefonlarına birden fazla büyük güncelleme yayınlamayı sevmediğini görüyoruz ancak son günlerde güncelleme politikasını değiştiren Samsung, bu sefer orta seviye kullanıcılarını da mutlu edecek.

Samsung'a en yakın haber sitelerinden SamMobile yayınladığı haberinde Samsung'un orta seviyedeki Galaxy A (2016) serisinin Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağını duyurdu. Henüz güncellemenin ne zaman geleceği belli değil ancak Samsung'un A serisi için Nougat testlerine başladığı ve birkaç ay içinde güncellemenin yayınlanacağı belirtiliyor. Böylelikle Android 7.0 güncellemesi, telefonların alacağı ikinci en büyük Android güncellemesi olacak.

Şu an için Galaxy A serisinin bir altında yer alan Galaxy J (2016) serisi içinde Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin bir bilgi yok. Öte yandan siz sormadan söyleyelim; hem Galaxy A (2015) hem de Galaxy J (2015) görünüşe göre şu anda Samsung'un güncelleme takviminde yer almıyor.