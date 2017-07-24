Samsung Galaxy A7'nin 2018 Modeli GFXBench'e Düştü

Mevcut modelin seri numarasını taşıyan yeni model, 2018 yılı başlarında çıkması beklenen Galaxy A7'ye işaret ediyor gibi.

2017’nin son ayında ya da 2018 yılı başlarında piyasaya çıkması beklenen Galaxy A serisinin neye benzediğini öğrenmemize henüz altı ay kadar daha var. Fakat bunun için Samsung’un öncelikle en az üç model üzerinde çalışmaları başlatmış olması gerekiyor. Yani Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018).

İçlerinden en güçlü model olacağı düşünülen model olan Galaxy A7 (2018), GFXBench’te ortaya çıktı. Söz konusu model SM-A730x model numarası ile numaralandırıldığı için teknolojiye vakıf olmayanların listede bulmaları zor olabilir.

Mevcut Galaxy A7 (2017) modeli aynı zamanda SM-A720x olarak biliniyor. GFXBench’te yer alan yeni cihazın da çıkacak olan Galaxy A serisinden biri olduğunu düşünmemizin sebebi de bu.

Benchmark’a göre Samsung Galaxy A7 (2018) 2.21 GHz octa-core işlemci, Mali-G71 ekran işlemci ünitesi ve 4 GB RAM’e sahip olacak. Mevcut modelin RAM’i, 3GB. Aynı zamanda henüz açıklanmayan bu Galaxy A modelinin dahili hafızası 32GB olmakla birlikte, full HD (1080p) ekrana sahip. Fakat ekranın boyutları bilinmiyor.

Kamera tarafında ise 16-megapixel’lik birincil kamera ve 16-megapixel’lik ikinci ön yüz kamerası bulunuyor cihazda. Şu an itibariyle cihazın işletim sistemi Android 7.1.1 Nougat yazılımı üzerinde çalışıyor. Samsung’un bu yazılımı değiştirme ihtimali ise düşük.