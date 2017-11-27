Samsung, Galaxy A8(2018)'de Çift Ön Kamera Desteği Sunacak

Samsung, çok yakında duyuracağı Galaxy A8(2018)'de neredeyse çerçevesiz bir ekran ve çift ön kamera desteği sunacak.

Samsung, Galaxy S ve Note serilerinin ardından en iddialı telefonunu Galaxy A serisi üzerinden çıkartıyor. Her sene telefonun çıkacağı yıl ile birlikte tanıtılan A serisi, yakında çıkaracağı Galaxy A8(2018) modeli için, amiral gemilerine yaraşır bir tasarımla geliyor. Hatta bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, amiral gemilerinde bile olmayan bazı özellikler bu orta-üst sınıf telefonda bulunuyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A8(2018), “neredeyse çerçevesiz” bir ekranla birlikte gelecek. İnce çerçeveli tasarımını ön panelde sunacak ve selfie tutkunlarını adeta mutluluktan sarhoş yapacak çift ön kamera ile birlikte tamamlayan Samsung, telefonu selfie çekmeyi seven kullanıcılarına özel olarak tasarlıyor.

Galaxy S ve Note serilerinde olduğu gibi, ön tarafta fiziksel bir tuş bulunmuyor. Zaten ekranın boyutu göz önüne alındığında bunun olmasına imkan yok. Ön tarafta fiziksel tuşun olmaması, parmak izi okuyucunun arkada yer aldığı düşüncelerini akıllara getiriyor. Samsung, ekranın içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu geliştirse bile bu teknolojiyi Galaxy S serisi ile hayata geçirecektir.

Samsung’un orta-üst sınıf telefonu Galaxy A8(2018), eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftalarda tanıtılacak. Peki, sizce Galaxy S8, Note 8 gibi telefonlara ulaşamayan insanların tercih edeceği yeni Samsung cihazı kaç TL’den satışa sunulacak? Yorumlarınızı bekliyorum.