Samsung'un orta sınıf telefonları olarak gösterilen Galaxy A serisinin en güncel telefonları duyuruldu. Galaxy S serisinin görünümü ile birlikte gelen Galaxy A8 ve Galaxy A8+, bu sene büyük beğeni toplayacak gibi duruyor.

Samsung’un orta sınıf akıllı telefon serisi olan Galaxy A’nın son temsilcileri Galaxy A8(2018) ve Galaxy A8+(2018) resmi olarak duyuruldu. Uzun süreden beri telefonların tasarımı ve donanımları ile ilgili bilgiler sızıyordu. Samsung, bu merakımızı 2017 bitmeden gidererek telefonun tüm özelliklerini duyurdu. Resmi duyurusu yapılan telefonlara baktığımızda, son derece iddialı olduklarını görüyoruz.

5.6 inç ve 6 inç büyüklüğünde iki modelle birlikte gelen Galaxy A8(2018) serisinde, Full HD Infinity Super AMOLED ekranlar bulunuyor. Her iki telefonda da 14 nm mimari ile geliştirilmiş 8 çekirdekli Exynos 7885 yonga setleri yer alırken, telefonlar başlangıç olarak Android 7.1.1(Nougat) sürümünü destekliyor.

Samsung, diğer telefon üreticilerine kıyasla arkaya tek kamera koymakta diretmeye devam ediyor. Buna rağmen son derece radikal bir kararla telefonun selfie tutkunlarına odaklandığını görüyoruz. Şirket, f/1,7 diyafram aralığına sahip 16 megapiksellik tek bir arka kamera ve f/1,9 diyafram aralığına sahip 16 ve 8 megapiksellik çift ön kamera ile, rakiplerinden farklı olduğunu gösteriyor.

Suya karşı dirençli IP68 sertifikası bulunan telefonun arkasında düzgün yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunacak. Bunların dışında telefonun batarya kısmı da son derece iddialı. Galaxy A8(2018)’de 3000 mAh olan batarya, Galaxy A8+’da 3500 mAh olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonların teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A8(2018) Teknik Özellikleri

5.6 inç(1080 x 2220) Full HD + Super AMOLED Ekran

Sekiz Çekirdekli(2 x 2.2GHz + 6 x 1.6GHz) Exynos 7885 14NM İşlemci

Mali-G71 GPU

4GB RAM

32/64GB Dahili Depolama

Android 7.1.1 Nougat

Çift SIM desteği

LED Flas, f/1,7 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera

f/1,9 diyagram aralığı ile 16MP ve 8MP çift ön kamera

Parmak izi Sensörü

Su ge toz geçirmez gövde(IP68

Boyut: 149.2 x 70.6 x 8.4mm

Ağırlık: 172g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11az(2.4/5GHz), Bluetooth V5, NFC, USB Type-C

Hızlı Şarj Desteği

3000 mAh batarya

Samsung Galaxy A8+(2018) Teknik Özellikleri

6.6 inç(1080 x 2220) Full HD + Super AMOLED Ekran

Sekiz Çekirdekli(2 x 2.2GHz + 6 x 1.6GHz) Exynos 7885 14NM İşlemci

Mali-G71 GPU

4/6GB RAM

32/64GB Dahili Depolama

Android 7.1.1 Nougat

Çift SIM desteği

LED Flas, f/1,7 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera

f/1,9 diyafram aralığı ile 16MP ve 8MP çift ön kamera

Parmak izi Sensörü

Su ge toz geçirmez gövde(IP68

Boyut: 159.9 x 75.7 x 8.3mm

Ağırlık: 191g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11az(2.4/5GHz), Bluetooth V5, NFC, USB Type-C

Hızlı Şarj Desteği

3500 mAh batarya

Galaxy A8(2018) ve Galaxy A8+(2018) siyah, orkide grisi, altın ve mavi renk alternatifleriyle satışa sunulacak. Galaxy A8(2018) 499 Euro, Galaxy A8+(2018)’in ise 599 Euro fiyat etiketi ile Ocak ayının başında satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyatlar, telefonların 3000-4000 TL civarında ülkemizde yer bulacağını gösteriyor.

Peki, sizce orta sınıf bir telefon için bu fiyatlar normal mi? Amiral gemilerinin 1000 dolara ulaştığı düşünüldüğünde, bu fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşük gibi görünüyorlar.