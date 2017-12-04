Samsung’un orta sınıf telefonu Galaxy A8+(2018) için artık gün sayıyoruz. Telefonun sızdırılan görüntülerine göre Galaxy S serisinden alışık olduğumuz bir tasarım bizleri bekliyor.

Samsung, genelde Galaxy S serisine yenilik yaparken A serisinin üzerine pek düşmez. Özellikle tasarım açısından bu durum bu şekilde. Şirket, 2018’de satışa sunacağı Galaxy A8+(2018) modeli için, üst düzey amiral gemilerinde kullandığı tasarımı kullanacak gibi duruyor.

Şirketin orta segment telefonu olarak gösterilen Galaxy A serisi, Galaxy S ve Note serisinde görmeye alışık olduğunuz “Infinity” ekranı ile birlikte gelecek. Fiziksel düğmelerinin çıkarılması ve Galaxy S8 kadar olmasa da çerçevelerin inceltilmiş olması, telefona muhteşem bir hava katmış gibi duruyor.

Galaxy A7(2018) mi, yoksa Galaxy A8+(2018) mı?

Çin’in sosyal ağı Weibo’da ortaya çıkan görüntülere göre Samsung SM-70 kod adlı bir telefon sızdırıldı. Telefonun isminin seriye sadık kalarak Galaxy A7(2018) olacağı söylense de, diğer sızıntılara göre telefonun isminin Galaxy A8+(2018) olacağı düşünülüyor. Bana kalırsa ismi ne olursa olsun telefonun bu tasarımla çıkması, Samsung’un orta sınıf kullanıcılarını memnun etmek istediğini gözler önüne seriyor.

Telefonun şu anda arka yüzüne ait sızıntılar yer almıyor. Bu yüzden çift kamerayla gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bir veya iki ay içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy A(2018) serisinin ne gibi özelliklerle çıkacağını ilerleyen günlerde daha net göreceğiz.