Samsung Galaxy A8'in Resmi Tanıtım Görselleri Sızdırıldı!

Galaxyclub.nl web sitesi, Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefonu olan Galaxy A8'in resmi tanıtım görsellerini paylaştı.

Samsung’un yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A8’in (A5 2018) çerçevesiz ekranla geleceği uzun zamandır konuşuluyordu. Şimdi de Hollandalı popüler internet sitesi Galaxyclub.nl’de Galaxy A8’in kılıflı görselleri paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerin resmi Galaxy A8 tanıtım görselleri olduğu iddia ediliyor. Eğer öyleyse uzun zamandır ortaya çıkan sızıntıların gerçeği yansıttığını söyleyebiliriz. Zira görseller şu ana kadar çıkan kılıf ve cihaz sızıntıları ile oldukça tutarlı.

Galaxyclub.nl’de paylaşılan görsellerde Galaxy A8’in Samsung’un 2017 yılındaki amiral gemilerinde olduğu gibi ana ekran tuşunu kaldırdığını ve çerçevelerini incelterek 18:9 ekran en/boy oranını sağladığını görüyoruz.

Cihazın arkasında ise sızıntılarda bahsedildiği gibi parmak izi tarayıcı Galaxy S8 ve Note 8’in aksine kameranın yanına değil altına yerleştirilmiş. Bu tasarımın kullanıcıların parmak izi tarayıcıya daha kolay ulaşmasını sağlayacağını söyleyebiliriz.

Ne yazık ki Galaxyclub.nl cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak Samsung’un orta seviye akıllı telefonlarına da amiral gemisi tasarım çizgisini uyguladığını düşünürsek donanımın yeterince güçlü olacağını söyleyebiliriz.