Samsung, çift ön kameralı ve 6GB RAM'li yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A8+'ı Hindistan'da düzenlediği etkinlik ile tanıttı. Cihazın fiyatını bu etkinlikle birlikte öğrenmiş olduk.

Samsung’un devasa ekranlı yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A8+, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan etkinlik ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. 6 inçlik Super AMOLED ekranı, 6GB RAM’i, IP68 sertifikası, çift ön kamerası, Samsung Pay desteği, Bixby sesli asistanı ve Infinity Display tasarım anlayışı ile Galaxy S8+’ın orta seviyenin çok üzerinde bir akıllı telefon olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.

Yeni Samsung Galaxy A8+’in en dikkat çekici özelliği, cihazın çift ön kameraya sahip olması. İlk kez Galaxy A8’de gördüğümüz çift ön kameranın özellikleri Galaxy A8+’da da birebir aynı. 16MP’lik f/1.9 diyaframı bulunan ana kameraya 8MP’lik yine f/1.9 diyaframlı ikinci kamera eşlik ediyor. Çift kamera, kullanıcıların selfie çekerken doğal arka plan bulanıklığı yaratmasını sağlarken f/1.9 diyafram düşük ışık performansını güçlendiriyor.

Samsung Galaxy A8+ Özellikler

İşlemci: Exynos 7885

Exynos 7885 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6 inç FHD+ Super AMOLED

6 inç FHD+ Super AMOLED Arka Kamera: 16MP, f/1.7 diyafram

16MP, f/1.7 diyafram Ön Kamera: 16MP+8MP, f/1.9 diyafram

16MP+8MP, f/1.9 diyafram Batarya: 3500mAh

3500mAh İşletim Sistemi: 7.1.1 Nougat

Dürüst olmak gerekirse yeni Samsung Galaxy A8+’ın amiral gemilerinin 6000 TL’leri geçtiği bir dönemde amiral gemilerine yakın özellikleri uygun fiyata sunduğunu söylemek mümkün. Tabii uygun fiyat demişken çok da şey etmemek gerekiyor. Zira cihazın Hindistan satış fiyatı 1964 TL’yi buluyor. Ülkemizdeki vergiler ile cihazın 1.5-2 yıl önceki amiral gemileri ile benzer fiyata sahip olacağını söylemek mümkün.