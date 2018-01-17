Samsung’un ‘yarı amiral gemisi’ Galaxy A8+, Türkiye’de n11.com üzerinden satışa çıkarıldı.

Samsung, geçtiğimiz hafta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlediği bir etkinlik ile Galaxy A8+ modelini duyurmuştu. Cihazın özellikleri son derece etkileyiciydi, bu sebeple birçok otorite (hatta biz de) cihazı yarı amiral gemisi olarak lanse etmişti. Dolayısıyla böyle bir cihazın ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağını da merak etmeye başlamıştık.

Bu sabah gelen bir haber ile cihazın Türkiye’de satışa çıkarıldığını öğrendik. Arkası cam, geri kalan kısmı alüminyum kaplama olan Samsung Galaxy A8+, 3299 TL ile n11.com üzerinden satın alınabilir durumda.

Fiyatını da öğrendiğimize göre şimdi cihazın özellikleri nasıldı, onu bir hatırlayalım:

Samsung Galaxy A8+ özellikleri