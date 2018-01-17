Samsung, geçtiğimiz hafta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlediği bir etkinlik ile Galaxy A8+ modelini duyurmuştu. Cihazın özellikleri son derece etkileyiciydi, bu sebeple birçok otorite (hatta biz de) cihazı yarı amiral gemisi olarak lanse etmişti. Dolayısıyla böyle bir cihazın ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağını da merak etmeye başlamıştık.
Bu sabah gelen bir haber ile cihazın Türkiye’de satışa çıkarıldığını öğrendik. Arkası cam, geri kalan kısmı alüminyum kaplama olan Samsung Galaxy A8+, 3299 TL ile n11.com üzerinden satın alınabilir durumda.
Fiyatını da öğrendiğimize göre şimdi cihazın özellikleri nasıldı, onu bir hatırlayalım:
Samsung Galaxy A8+ özellikleri
- 6 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2220 piksel çözünürlüğünde ekran + Corning Gorilla Glass koruma teknolojisiAndroid 7.1.1 Nougat işletim sistemi
- 8 çekirdekli Exynos 7885 işlemci ve Mali-G71 grafik işlemcisi
- 4 GB RAM / 32 GB hafıza ve 6 GB RAM / 64 GB hafıza alternatifleri + 256 GB’a kadar arttırılabilir microSD desteği
- Faz algılama otofokus ve LED flaş destekli 16 MP çözünürlüğünde arka kamera
- 16 + 8 MP çözünürlüklerinde çift ön kamera
- Hızlı şarj destekli 3500mAh büyüklüğünde Li-Ion batarya
- Siyah, gri, altın ve mavi renk alternatifleri
- Boyut: 159.9 x 75.7 x 8.3 mm, ağırlık: 191 gram