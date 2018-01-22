Yeni Samsung Galaxy A8 ve Galaxy A8+ nihayet ülkemizde ön siparişe açıldı. Cihazların ön siparişe açılması ile birlikte fiyatları ve yanında gelen sürpriz hediyeler de belli olmuş oldu.

Samsung’un orta-üst seviye akıllı telefon modelleri olan Galaxy A8 ve A8+, şirketin çevrimiçi mağazası üzerinden ön siparişe sunuldu. Samsung’un infinity display tasarım çizgisini taşıyan ilk orta seviye modelleri olan cihazların ön siparişe sunulması ile birlikte resmi fiyatları da ortaya çıkmış oldu.

Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8’e fazlası ile benzeyen yeni Galaxy A ikilisi, performansta olduğu gibi fiyat konusunda da amiral gemilerinden aşağı kalmıyorlar. 5.6 inç ekrana sahip olan yeni Galaxy A8 2 bin 899 TL fiyat etiketine sahipken, 6 inç ekranlı Galaxy A8+ 3 bin 299 TL’den ön siparişe açıldı.

Yeni Samsung Galaxy A8 ve A8+’ın geçtiğimiz yılın amiral gemilerine yakın bir fiyata sahip olduklarını söylemek mümkün. Fakat cihazlar performans ve donanımlarıyla da amiral gemileri ile yarışabilecek seviyedeler. Ayrıca Samsung, Galaxy A8 ve A8+ alan müşterilere bir adet Samsung powerbank, bir adet Level U kablosuz kulaklık ve bir adet Neon Flip telefon kılıfını da hediye ediyor.

Galaxy A8 Özellikler

5.6 inç(1080 x 2220) Full HD + Super AMOLED Ekran

Sekiz Çekirdekli(2 x 2.2GHz + 6 x 1.6GHz) Exynos 7885 14NM İşlemci

Mali-G71 GPU

4GB RAM

32/64GB Dahili Depolama

Android 7.1.1 Nougat

Çift SIM desteği

LED Flas, f/1,7 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera

f/1,9 diyagram aralığı ile 16MP ve 8MP çift ön kamera

Parmak izi Sensörü

Su ge toz geçirmez gövde(IP68

Boyut: 149.2 x 70.6 x 8.4mm

Ağırlık: 172g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11az(2.4/5GHz), Bluetooth V5, NFC, USB Type-C

Hızlı Şarj Desteği

3000 mAh batarya

Galaxy A8+ Özellikler

6 inç(1080 x 2220) Full HD + Super AMOLED Ekran

Sekiz Çekirdekli(2 x 2.2GHz + 6 x 1.6GHz) Exynos 7885 14NM İşlemci

Mali-G71 GPU

4/6GB RAM

32/64GB Dahili Depolama

Android 7.1.1 Nougat

Çift SIM desteği

LED Flas, f/1,7 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera

f/1,9 diyafram aralığı ile 16MP ve 8MP çift ön kamera

Parmak izi Sensörü

Su ge toz geçirmez gövde(IP68

Boyut: 159.9 x 75.7 x 8.3mm

Ağırlık: 191g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11az(2.4/5GHz), Bluetooth V5, NFC, USB Type-C

Hızlı Şarj Desteği

3500 mAh batarya

Altın sarısı, gece siyahı ve orkide grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Galaxy A8 ve A8+ için ön sipariş vermek isterseniz buraya tıklayarak Samsung çevrimiçi mağazaya ulaşabilirsiniz. Samsung, ön sipariş verilen cihazların teslimatına 31 Ocak’ta başlanacağını açıkladı.