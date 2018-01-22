Samsung’un orta-üst seviye akıllı telefon modelleri olan Galaxy A8 ve A8+, şirketin çevrimiçi mağazası üzerinden ön siparişe sunuldu. Samsung’un infinity display tasarım çizgisini taşıyan ilk orta seviye modelleri olan cihazların ön siparişe sunulması ile birlikte resmi fiyatları da ortaya çıkmış oldu.
Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8’e fazlası ile benzeyen yeni Galaxy A ikilisi, performansta olduğu gibi fiyat konusunda da amiral gemilerinden aşağı kalmıyorlar. 5.6 inç ekrana sahip olan yeni Galaxy A8 2 bin 899 TL fiyat etiketine sahipken, 6 inç ekranlı Galaxy A8+ 3 bin 299 TL’den ön siparişe açıldı.
Yeni Samsung Galaxy A8 ve A8+’ın geçtiğimiz yılın amiral gemilerine yakın bir fiyata sahip olduklarını söylemek mümkün. Fakat cihazlar performans ve donanımlarıyla da amiral gemileri ile yarışabilecek seviyedeler. Ayrıca Samsung, Galaxy A8 ve A8+ alan müşterilere bir adet Samsung powerbank, bir adet Level U kablosuz kulaklık ve bir adet Neon Flip telefon kılıfını da hediye ediyor.
Galaxy A8 Özellikler
- 5.6 inç(1080 x 2220) Full HD + Super AMOLED Ekran
- Sekiz Çekirdekli(2 x 2.2GHz + 6 x 1.6GHz) Exynos 7885 14NM İşlemci
- Mali-G71 GPU
- 4GB RAM
- 32/64GB Dahili Depolama
- Android 7.1.1 Nougat
- Çift SIM desteği
- LED Flas, f/1,7 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera
- f/1,9 diyagram aralığı ile 16MP ve 8MP çift ön kamera
- Parmak izi Sensörü
- Su ge toz geçirmez gövde(IP68
- Boyut: 149.2 x 70.6 x 8.4mm
- Ağırlık: 172g
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11az(2.4/5GHz), Bluetooth V5, NFC, USB Type-C
- Hızlı Şarj Desteği
- 3000 mAh batarya
Galaxy A8+ Özellikler
- 6 inç(1080 x 2220) Full HD + Super AMOLED Ekran
- Sekiz Çekirdekli(2 x 2.2GHz + 6 x 1.6GHz) Exynos 7885 14NM İşlemci
- Mali-G71 GPU
- 4/6GB RAM
- 32/64GB Dahili Depolama
- Android 7.1.1 Nougat
- Çift SIM desteği
- LED Flas, f/1,7 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera
- f/1,9 diyafram aralığı ile 16MP ve 8MP çift ön kamera
- Parmak izi Sensörü
- Su ge toz geçirmez gövde(IP68
- Boyut: 159.9 x 75.7 x 8.3mm
- Ağırlık: 191g
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11az(2.4/5GHz), Bluetooth V5, NFC, USB Type-C
- Hızlı Şarj Desteği
- 3500 mAh batarya
Altın sarısı, gece siyahı ve orkide grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Galaxy A8 ve A8+ için ön sipariş vermek isterseniz buraya tıklayarak Samsung çevrimiçi mağazaya ulaşabilirsiniz. Samsung, ön sipariş verilen cihazların teslimatına 31 Ocak’ta başlanacağını açıkladı.