Samsung Galaxy A8 ve A8 Plus Çift Ön Kamerayla Geliyor!

Samsung’un baştan aşağıya yenilenecek Galaxy A serisi cihazları hakkında sızıntılar devam ediyor. Ortaya çıkan bir şema çizimine göre cihazlarda çift ön kamera donanımı olacak.

Ocak ayı anlaşılan o ki Samsung için epey hareketli geçecek. Firmanın Apple ile verdiği çetin rekabette bir adım daha atarak 2018’in ilk aylarında yüksek özellikli cihazlar tanıtması bekleniyor. Bunlar arasında Galaxy S9 ailesi ve tamamen yenilenen A8 ailesi yer alabilir. Hatta A8 modellerinin yakın zamanda tanıtılacak olması yüksek ihtimal.

Note 8 modeliyle sonunda çift kamera teknolojisine adım atan Samsung, orta sınıf cihazlarını da oldukça önemsiyor. Galaxy A serisi ve J serisi gibi önemli ürünlerle pazardaki hakimiyetini koruyor. Bu cihazlar, amiral gemilerden daha fazla satış başarısı elde ediyorlar ve daha çok kazandırıyorlar. Durum böyle olunca Samsung, her geçen yıl orta sınıf cihazlarını amiral gemilerle aynı çizgide yeniliyor.

Kaç megapiksellik çözünürlüğe sahip oldukları netleşmese de Galaxy A8’lerin ön tarafında çift kamera bulunacağı kesinleşti. Samsung tarafından yayınlanan kılavuzda, cihazlardaki ekran oranının 18:9 olacağı da söylendi. Arka yüzde bir parmak izi okuyucusu bulunacak ve tıpkı Note 8’de olduğu gibi kameranın altına konumlandırılacak.

Aynı zamanda daha önce size bildirdiğimiz gibi cihazların model ismi de değişti. A serisinin bir önceki üyeler A5 ve A7 cihazlarıydı, A8 ve A8 Plus’a dönüştüler.

Diğer bilgilere göre A8 ailesi, Android 7.1.1 Nougat ön yüklü olarak gelecek ve USB Type-C bağlantısı ile hızlı şarj desteği bulunacak. Önümüzdeki günlerde modeller hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacağız, takipte kalın :)