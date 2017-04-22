Samsung Galaxy Book Ön Satışa Sunuldu!

Samsung, Galaxy serisinin ilk dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Book 2-In-1 PC'yi ön satışa sundu.

Şubat ayında Samsung, Galaxy serisinin ilk dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Book 2-in-1 PC'yi resmen duyurdu. Şimdiyse şirket cihazla ilgili detaylı özellikleri sundu ve Galaxy Book, gün itibariyle yurt dışında ön satışa sunuldu. Cihazın ülkemizdeki lansmanı ise 24 Nisan Pazartesi gerçekleşecek.

Galaxy Book'un iki farklı modeli mevcut: 10.6 ve 12 inç. İki model de S Pen ve klavye ile gelecekler. 10.6 inçlik Galaxy Book, 1920 x 1280 çözünürlükte TFT ekrana sahip. Modelde; Intel Core M3 işlemci, 4GB RAM ve 64GB veya 128GB eMMC depolama alanı bulunuyor. 2-in-1 ayrıca bir USB 3.1 Tip-C bağlantı noktası ve ek depolama için kullanılabilen bir MicroSD bağlantı noktası sunuyor.

12 inçlik Galaxy Book ise 2160 x 1440 çözünürlük desteği sağlayan Süper AMOLED ekrana sahip. Dizüstü bilgisayarda; Intel Core i5-7200U işlemci, iki adet USB 3.1 Type-C bağlantı noktası ve bir MicroSD kart yuvası mevcut. LTE destekli modeller 4GB RAM ve 128GB sabit disk alanına sahipken, Wi-Fi'lı modeller 8GB'a kadar RAM ve 256GB SSD ile donatılabilecekler.