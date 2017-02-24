Samsung Galaxy Book Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni tableti hakkında yeni bilgiler geldi. Cihaz MWC'de tanıtılacak mı? İşte detaylar!

Tablet bilgisayar piyasası, telefon piyasası kadar hareketli olmasa da henüz öllmüş değil. Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Book ismindeki yeni tabletine hazırlanıyor.

Sızdırılan bilgilerde dikkati ilk çeken şey, tabletin Android olmayacağı. Dedikodular, Windows mağazasında Book Store isimli bir uygulamanın keşfedilmesinden sonra çıktı. Son gelen bilgiler de cihazın Microsoft Windows 10 işletim sistemine sahip olacağı yönünde.

Samsung Galaxy Book'un LTE bağlantısına sahip oabileceği de gelen söylentiler arasında. Eğer bu durum gerçek olursa, SIM kart takılabilecek ve mobil veri ile internete bağlanılabilecek. S Pen desteğine de sahip olması beklenen cihaz, Galaxy Note serisine benzer özelliklerle gelebilir.

Henüz bunların söylenti aşamasında olduğunu ve Pazar günü gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında detayların -belki- gün yüzüne çıkabileceğinin altını çizelim.