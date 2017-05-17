Samsung Galaxy C10 Ortaya Çıktı!

Samsung'un Galaxy C ailesine çift kameralı yeni bir model daha katılıyor.

Sene başında yeni Galaxy C Pro serisini tanıtan Samsung, normal Galaxy C serisine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Bu zamana kadar hakkında neredeyse hiçbir şey duymadığımız, sadece son birkaç haftadır Samsung'un böyle bir cihaz ile gelme ihtimali olduğu söylenen Galaxy C10, sonunda ortaya çıktı.

Çin'in en büyük sosyal ağlarından biri olan ve başta Çinli üreticilerin cihazları olmak üzere mobil cihaz sektöründe çoğu sızıntının, en sık geldiği platformlardan biri olan Weibo, Galaxy C10'u da ilk kez görmemizi sağladı. Weibo üzerinden paylaşılan görselde Galaxy C10, "rose gold" renk versiyonu ile karşımıza çıkmakta.

Daha önceden Galaxy C serisi ile alakalı çıkan haberlerde, seride bulunacak bir cihazın çift arka kamera ile geleceği söylenmiş, fakat sonrasında duyurulan C modellerinde bu özellik karşımıza çıkmamıştı. Şimdi ise paylaşılan görselde de görülebildiği üzere Samsung, bu özelliği C10'a saklamış diyebiliriz.

Şimdi görseli biraz daha analiz edecek olursak; zaten hali hazırda cihazın arka tarafındaki çift kamera fotoğrafta görülmekte ve fotoğraftan yola çıkarak telefonun metal bir gövdeye sahip olduğu tahmininde bulunabiliriz. Ayrıca cihazın anten çizgileri de görülebilmekte. Açma-Kapama/Tuş kilidi tuşuna baktığımız zaman telefonun sağ tarafında kalıyor. Bu da yüksek ihtimalle ses tuşlarının solda olacağını işaret etmekte. Son olarak tasarıma baktığımızda cihazın kıvrımlı bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz.

Galaxy C10 hakkında, çift kamerası dışında herhangi bir özellik paylaşılmış ya da sızdırılmış değil. Sadece telefonun 6-inç boyuta sahip olması bekleniyor. Şu an için ise elimizde cihazın çıkış tarihi de dahil başka bir bilgi bulunmamakta.

