Samsung Galaxy C5 Pro, Dünya Genelinde Satışa Sunulabilir

Samsung yeni C Pro serisinin üyelerinden C5 Pro, diğer C Pro versiyonlarının aksine Amerika ve Avrupa pazarlarında da satışa sunulabilir.

Galaxy C5 ve Galaxy C7 cihazlarının daha gelişmiş versiyonlarını sunmayı amaçlayan Samsung, bu amaç doğrultusunda üç modelin mevcut olduğu Galaxy C Pro serisi ile karşımıza çıkmıştı.

Galaxy A serisinin bir alternatifi olarak görülen C Pro serisinin sadece Çin'e özel olarak satışa sunulacağı belirtilmişti. Ancak bu durum, C5 Pro için geçerli olmayabilir.,

Galaxy C7 Pro ve C9 Pro, Çin'de satışa sunulmasına karşın C5 Pro konusunda henüz bir gelişme mevcut değil. Geçtiğimiz sene, iki ay aralık ile iki farklı model numaralı Galaxy C5 Pro cihazı karşımıza çıkmıştı. Bu modellerden C5010'un Çin pazarı için, C501X'in için global çapta satışa sunulacak versiyon için olduğu söylenmekte.

Yani bir diğer deyişle Galaxy C Pro ailesinden C5 Pro, sadece Çin'de değil, dünya genelinde satışa sunulacak. Orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan C5 Pro'nun özellikleri şu şekilde:

5.5-inç Super AMOLED, Full HD (1080p) ekran

Qualcomm Snapdragon 625 çipset

4GB RAM

64GB sabit depolama alanı

Her biri 16MP ön ve arka kamera

Android 6.0.1 Marsmallow

Telefonun ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz kesin bir tarih mevcut değil.