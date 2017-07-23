Samsung Galaxy C7 (2017) Sertifikalandı

Samsung'un Çin'i hedefleyerek çıkardığı ve uygun fiyatlı Galaxy Note olarak anılan, ancak dünyada da kullanılan modellerinden olan C7, yenilenmiş haliyle geliyor.

Geçen hafta güvenilir bir sayfadan atılan tweet ile Samsung Galaxy C7 2017 modelinin çift kamerayla gelebileceği söylenmişti. Yeni sertifikaya göre bu bilgi doğrulanmış gibi görünüyor.

Çin Sertifikalandırma Kuruluşu TENAA tarafından sertifikalanan Samsung Galaxy C7 (2017), belge görsellerinde çift kamerasını açıkça gösteriyor. Bu kameranın şimdilik hala söylenti halinde olan Galaxy J7 (2017) ve Galaxy Note 8 gibi bir estetiğe sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Sertifikadaki ürünün satışa çıkacak ürüne benzemesi tabi ki bir zorunluluk değil. Bu cihazın sadece bir test cihazı olması ve satıştan önce tek kameranın yerleştirilmesi mümkün ancak pek olası görünmüyor.

Cihazın eski modeli olan Samsung Galaxy C7 şu özelliklere sahipti; 5.7 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 625 işlemci, 4 GB RAM, 16MP arka ve 8MP ön kamera, 3.300 mAh batarya. 2017 model C7 de muhtemelen benzer özelliklerle gelecektir.

Genellikle Çin'de satışa sunulmak üzere dizayn edilen C serisinin yeni üyesi, ülkeden sertifikayı aldığına göre tahminen yakın zamanda tanıtılacaktır.