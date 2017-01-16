Samsung Galaxy C7 Pro Sonunda Duyuruldu

Samsung’un beklenen telefonu Galaxy C7 Pro resmi olarak duyuruldu ve telefonun kesin özellikleri de ortaya çıktı.

Samsung’un yeni telefonlarından Galaxy C7 Pro duyuruldu ve telefonun özellikleri açığa çıktı. Daha önce söylendiği gib telefon, 5,7 inç boyutunda Super AMOLED full HD ekrana sahip. Cihazda Qualcomm Snapdragon 626 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 256 GB’a kadar hafıza kartını destekliyor.

Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri ise arka ve ön kamerasının birebir aynı olması. Bu 16 MP kamera, f/1.9 diyafram aralığına sahip. Batarya kapasitesi 3300 mah olan Samsung Galaxy C7 Pro, Android Marshmallow ile birlikte geliyor. Ayrıca ekranın altında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Cihazın renk seçenekleri ise arktik mavi, akçaağaç yaprağı altını ve gül pembe olarak adlandırılmış.

Telefonun bugün Çin’de ön siparişe açılması bekleniyor. Telefonun satış fiyatıyla ilgili henüz resmi bir bilgi olmasa da, 400 dolar civarında olacağına dair söylentiler var. Bununla birlikte telefonun Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.