Samsung Galaxy Folder 2 Amerika'dan Onay Aldı Sıra Tüm Dünya

Samsung Galaxy Folder 2, Çin'de yayınlanmasının ardından Amerika'dan da onay almayı başardı. Şimdi sırada tüm dünyada çıkması var.

Eylül 2016’da Çin’de piyasaya sürüldükten sonra pek fazla ortalarda bulunmayan Samsung Galaxy Folder 2, yeniden gündeme gelmeyi başardı. Amerika’da telefon çıkarmak için girilen FCC sertifikasyon sürecini başarıyla geçmeyi başaran Galaxy Folder 2, kısa süre sonra Amerika’da satışa sunulacak. Bu durumun önemli bir tarafı bulunuyor. Özellikle kapaklı telefonları seven kullanıcıların fazla alternatifi olmadığı düşünülürse, telefonu özel bir alana koyuyor. Ülkemizde çıkıp çıkmayacağı şu an için belli olmayan telefonun, Amerika’nın ardından diğer batı ülkelerinde de sunulması bekleniyor.

FCC Test raporuna göre telefon ile gelen bazı özellikler bulunuyor. Telefonda GPS, çift SIM kart desteği, WCDMA bağlantısı ve LTE-FDD bağlantısı bulunuyor. Aynı zamanda çift SIM kartlı modelde, Wi-Fi bağlantısı ve FM Radyonun bulunduğu belirtildi. Bu özellikler, günümüzde her telefonda bulunan özellikler olsa dahi telefonun retro tarzına sahip olması, bu özellikleri belirtmeyi gerektiriyor.

Özelliklerine bakacak olursak, cihazda Snapdragon’un 4 çekirdekli 425 çipseti bulunuyor. Adreno 308 grafik işlem birimi ile gelen, 2GB RAM - 16GB depolama alanı ve 3.8 inçlik 480p TFT LCD ekranı bulunan telefonun önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa sunulmasını temenni ediyoruz. Son olarak telefon, Android 6.0 Marsmallow işletim sistemi sürümüyle gelecek.