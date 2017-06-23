Samsung'un Kapaklı Telefonu Galaxy Folder 2 Çıktı!

Asya marketinde popüler olan kapaklı telefonlara Samsung'tan bir yenisi daha eklendi.

Asya marketinde hala popüler olan kapaklı telefon modellerine Samsung’dan bir yenisi daha eklendi.

2013 yılında çıkmış Galaxy Folder’ın devam modeli olarak görünen Galaxy Folder 2, kapaklı telefonun kompaktlığıyla tam donanımlı bir akıllı telefonun fonksiyonunu birleştiriyor.

Çin’de yerel telekom otoritesinden (TENAA) telefon için alınan sertifikadan ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 3,8 inç ekran, 1,4 gHz dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 1950 mAh kapasiteli değiştirilebilir batarya ve Android 6.0 Marshmallow ile geliyor. Bunun yanında Samsung tarafından kesinleştirilmemiş de olsa şimdilik arkada 8, önde 5 megapiksel kameralar bulunacağı bekleniyor.

Fiziksel olarak telefonda eski düzen tuş takımı ve buna ek olarak sosyal medya ve kamera için özel tuşlar da yer alıyor.

Çin’de satışa sunulacak telefonun 3G ve 4G destekli olmak üzere iki versiyonu bulunacak. Fiyat ise 260 dolar olacak. Türkiye’ye gelmesi beklenmiyor.

