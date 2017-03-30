Samsung Galaxy J Serisine Parmak İzi Tarayıcı!

Uygun fiyatı ve fiyatına göre çarpıcı özellikleri ile kendini gösteren Samsung Galaxy J serisi, genelde amiral gemisi telefonlarda bulabileceğimiz bir donanım ile buluşuyor.

Parmak izi okuyucuları akıllı telefonlara sektörüne ilk girdiklerinde yalnızca üst düzey modellerde bulunuyorlardı. Ancak zaman geçip teknolojinin maliyet azalınca, parmak izi tarayıcıları orta düzey telefonların da konuğu olmaya başladılar. Tarayıcılar artık çok daha ucuz, hatta çok ama çok yakında bütçe işi telefonlarla da buluşacaklar. Samsung Galaxy J bunun ilk örneklerinden biri. Samsung, oyunu her zamanki gibi kuralına göre oynuyor. Zira şirket Samsung Pay teknolojisi ile parmak izi sensörünü birleştirme amacında. Yani "Kazan Kazan" durumu söz konusu.

Samsung Galaxy J, tüketiciler arasında oldukça popüler. Samsung her yıl 100 milyondan ürün sevkiyatı gerçekleştiriyor. Cihazın egemen olduğu piyasa ise dünyanın en kalabalık nüfuslarından biri olan Hindistan. Aslına bakarsanız bu hedef çok gerçekçi zira Samsung Pay'in doğduğu yer Hindistan olarak kabul edilebilir. Ayrıca uygun fiyatıyla ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören bu seride, Galaxy J5 satışı belki de Samsung Türkiye cephesinde en çok satılan telefonlardan biri.

Güney Koreli teknoloji devi Dreamtech, MCNEX ve Patron tarafından sağlanan sensörleri kullanarak yeni Galaxy J jenerasyonunu Mayıs ayında parmak izi okuyucularla donatacak. Böylece Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarının ardından Galaxy J serisi de 2017 versiyonlara kavuşmuş olacak.