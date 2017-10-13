Giriş Seviyesi Samsung Galaxy J2 2017 Tanıtıldı

Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefon modellerine bir yeni güncelleme geldi. Popüler model Galaxy J2'nin 2017 versiyonu tanıtıldı.

Galaxy J2 2017 Edition olarak giriş yapılan yeni Samsung modeli, 1,3 gHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciye, 4,7 inçlik HD ekrana, 1 GB RAM'e ve 8 GB dahili depolamaya sahip.

Samsung'un ülkemizde de oldukça popüler, hatta peynir ekmek gibi giden J serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisi daha eklendi. Cihaz giriş seviyesi J2 modelinin 2017 modeli olarak karşımıza çıkıyor ancak bu tanımlamaya rağmen hala donanımın 2017 yılında giriş seviyesi bir cihaza dahi yakışmadığını düşünüyoruz. Bu zamanlarda Android bir akıllı telefonun sıkıntısız biçimde çalışabilmesi için en az 2 GB RAM'e ihtiyaç duyduğu kanaati yaygın olmasına rağmen Samsung yeni modeline sadece 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama koymayı tercih etmiş.

Cihazın diğer özelliklerine bakacak olursak 5 MP'lik bir arka kamera, 2 MP'lik bir ön kamera, 2.000 mAh'lik bir pilin yanında çift SIM desteği, 4G ağ desteği ve firmanın özel Ultra Güç Tasarrufu modu listenin başında yer alıyor. İlk olarak Hindistan'da satışa çıkarılan modelin satış fiyatı 7.390 INR yani yaklaşık 113 dolar. Ülkemize büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay içerisinde gelecek olan bu akıllı telefonun fiyatı tahminimizce 500 lira civarında olacaktır.