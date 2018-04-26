  • Samsung Galaxy J2(2018) - Fiyatı ve Özellikleri

5 inç qHD Super AMOLED Ekranlı Samsung Galaxy J2(2018) Tanıtıldı!

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Hemen her bütçeye uygun akıllı telefon tanıtmaya çalışan Samsung, akıllı telefona servet ödemek istemeyenler için Galaxy J2(2018)'i tanıttı.

Samsung’un yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy J2 (2018), qHD çözünürlükteki 5 inçlik Super AMOLED ekranı, Snapdragon 425 işlemcisi ve 2GB RAM’i ile tanıtıldı. Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile çalışan cihaz, arkada 8 megapiksel, önde ise 5 megapiksellik bir kameraya sahip.
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Alışık olduğumuz çerçeveli Samsung tasarımına sahip olan cihazın arkası polikarbonat kaplaması sayesinde sağlam bir hissiyat uyandırıyor. Cihaz 2600 mAh’lik bir bataryaya sahip, fakat ekran boyutu ve Samsung optimizasyonları düşünüldüğünde seviyesine göre iyi bir şarj ömrü sunacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy J2(2018) Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 425
  • RAM: 2GB
  • Depolama: 16GB+MicroSD
  • Ekran: 5 inç qHD Super AMOLED
  • Arka Kamera: 8MP
  • Ön Kamera: 5MP
  • Batarya: 2600 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
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Altın, siyah ve pembe renk seçenekleri ile satışa çıkan Samsung Galaxy J2(2018), 500 TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/250830/samsung-galaxy-j2-2018-price-india-specifications.html
Etiketler: Galaxy J2(2018)
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