Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Fiyatı ve Özellikleri

CES 2018'de kendini göstermeyen Samsung, web sitesinde yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy J2 Pro (2018)'i satışa sundu.

Teknoloji dünyasında tüm gözler Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018’e dönmüşken Samsung, bir süredir tanıtılması beklenen Galaxy J2 Pro (2018)’i sessiz sakin web sitesinde satışa sundu.

Başta Çinli akıllı telefon üreticileri olmak üzere bazı şirketlerin CES 2018’de uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıtmasını fırsat bilen Güney Koreli teknoloji devi, kendi bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy J2 Pro (2018)’yu web sitesi üzerinden duyurdu.

Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Özellikler

İşlemci: Dört Çekirdekli 1.4GHz

RAM: 1.5GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5 inç qHD (540x960) Super AMOLED

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 2600mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Siyah, altın, gümüş ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan Samsung Galaxy J2 Pro (2018), 145 dolar (550 TL) fiyat etiketi ile gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak. Tabii bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.