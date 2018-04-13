Bazılarımız internete gereksinim duymadan yaşayabileceklerini, internetin o kadarda hayati bir şey olmadığını savunuyor. Samsung, böyle düşünenlerinin gönlünü kazanacağı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy J2 Pro’nun en önemli özelliği internete bağlanmamak.

İnternet, akıllı telefonlarımız için yaşamsal bir özellik. Cebimizdeki cihazların pek çok özelliğini internet sayesinde kullanabiliyoruz. İnternet tarayıcıları ya da uygulamalar üzerinden gün içinde internete kaç kere ihtiyaç duyduğumuzu sayamıyoruz. Günümüzde bu tip kullanım alışkanlıkları artık bir tercih değil, zorunluluk oldu.

Ancak internet bağımlılığının geldiği noktaya tepki olarak bazı insanlar, internetsiz daha huzurlu bir yaşam sürdüklerini savunuyorlar. Olabildiğince az internet kullanabilmek için telefonlarında internet istemeyen kullanıcı kitlesi mevcut. Samsung ise hiçbir üreticinin seslenmediği bu kitleye özel bir telefon tasarladı.

İnternete bağlanamayan bir telefon ne kadar akıllı olabilirse o kadar akıllı olan Galaxy J2 Pro, teknik özellikleri açısından giriş seviyesinde bir akıllı telefon olarak göze çarpıyor. İşlemci olarak 1.4 GHz’lik 4 çekirdekli bir yonganın fazlasıyla yeteceği cihaz, 1.5 GB RAM ve 16 GB depolama seçeneği ile geliyor.

Bu cihazın en büyük özelliği 3G, 4G LTE ya da Wi-Fi gibi kablosuz internet bağlantoı yolarını desteklememesi. Yaptığı tek kablosuz bağlantı SMS ya da telefon görüşmeleri için hücresel erişim noktalarına ulaşması. Yani aslında temel olarak eski telefonlardan aldığı çok büyük bir miras var.

Samsung, bu telefonu yaşlı tüketiciler ve öğrenciler için tasarladığını söylese de bir tüketici kitlesi de biz önerelim: Çocuklarına telefon almak isteyen, ancak internet bağımlısı olmalarını istemeyen ebeveynler.

Samsung Galaxy J2 Pro Teknik özellikleri:

5 inç 1HD ekran

8 MP arka, 5 MP ön kamera

1.5 GB RAM

16 GB hafıza

2.600 mAh batarya

3G, 4G LTE ve Wi-Fi yok

Android işletim sistemi

Telefon, çevrimdışı olarak Andorid ile birlikte çalışabilen her türlü uygulamayı elbette çalıştırabiliyor. Cihaz, yaklaşık 190 dolarlık fiyat etiketiyle Güney Kore’de satışa sunulacak. Şu an için Türkiye ya da diğer pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağına yönelik bir bilgi bulunmuyor.