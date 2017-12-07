Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Türkiye'de de Satışa Çıkabilir!

Yeni bir sızıntı, Samsung Galaxy J2 Pro'nun yazılım geliştirmede olduğu ülkelerin listesini ortaya çıkardı. Listede pek çok ülkeyle birlikte Türkiye de bulunuyor.

Ortaya çıkan pek çok sızıntı sayesinde biliyoruz ki Samsung, Galaxy J2 Pro (2018) adında uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Giriş seviye özelliklere sahip bu cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı kesin olarak bilinmese de cihazın hangi ülkeler için yazılım geliştirme aşamasında olduğunu gösteren bir liste ortaya çıktı.

Liste oldukça uzun fakat yeni Galaxy J2 Pro (2018)’nun burada yazılan tüm ülkelerde satışa çıkacağı kesin değil. Bununla birlikte Samsung’un önceliğine göre cihaz bazı ülkelerde diğerlerine göre daha erken ya da geç satışa sunulabilir.

İşte SM-J250F model numaralı Samsung Galaxy J2 Pro (2018)’in yazılım geliştirma aşamasında olduğu ülkeler: