Samsung Galaxy J3 (2017) Görselleri ve Özellikleri

Model numarası SM-J330 olan Samsung Galaxy J3 (2017) özellikleri ve görselleri sızdırıldı.

Samsung'un düşük bütçe cihazı Samsung Galaxy J3 (2017), 5" boyutunda HD bir ekrana sahip olacak. Çipset olarak da Samsung Exynos 7570 yer alacak.

Cihaz iki çeşit olarak satışa sunulacak: 2GB RAM - 16GB hafıza, 3GB RAM 32GB hafıza.

Samsung Galaxy J3 (2017) arka kamerası 16 MP ve f/2.0 diyagram açıklığına sahip. Ayrıca ön kamerası da 16 MP olan cihaz, oldukça kaliteli selfieler sağlayacaktır. Cihazın diğer özelliklerinden bahsedersek cihaz, dual-SIM, microSD kart yuvası ve NFC ile geliyor. İşletim sistemi olarak Android 7.0 Nougat destekliyor.

Cihaz bir önceki J3'den farklı olarak metal arka kasa ile geliyor. Bu da cihaza daha kaliteli bir görüntü ve his sağlıyor. Yukarıdaki sızdırılmış görsellerde cihazın siyah, mavi, pembe ve altın renkleri olarak 4 renk seçeneği ile geleceğini görebiliyoruz.

Yeni J3'ün tahmini fiyatı Avrupa'da €200 olarak düşünülüyor. Bu fiyatıyla da en ucuz J3 cihaz olma özelliğine sahip olan bu cihazın çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat cihazın görselleri ve özellikleri sızdırıldığı için Samsung önümüzdeki haftalarda resmi olarak cihazı tanıtacaktır.