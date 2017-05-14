Samsung Galaxy J3 (2017)'nin Fiyatı Belli Oldu!

Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy J3 (2017)'ün ABD'de satışa çıkmasıyla birlikte satış fiyatı da belli oldu. Peki Türkiye fiyatı tahminen ne kadar olacak?

Son günlerde her ne kadar Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve S8+ gündemimizde olsa da Samsung'un yeni giriş ve orta seviye telefonları karşımıza çıkmaya devam ediyor. Özellikle ülkemizde de heyecanla beklenen Samsung'un yeni uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonu Galaxy J3 (2017), ABD'de satışa sunuldu.

ABD'nin önde gelen operatörlerinden AT&T'nin satışa sunduğu Galaxy J3 (2017), ABD'de 180 dolar fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Henüz ülkemize ne zaman geleceği bilinmeyen telefonun ABD fiyatını baz aldığımızda ülkemizde de 1000TL altı segmentte satışa çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Peki telefonun teknik özellikleri neler?

Samsung Galaxy J3 (2017) Özellikleri

- 5 inçlik 720p (HD) çözünürlüklü AMOLED ekran

- 1.5GHz 4 çekirdekli Exynos 7570 işlemci

- 16GB dahili depolama kapasitesi / 1.5GB RAM

- 5MP çözünürlüklü arka ve 2MP çözünürlüklü ön kamera

- 2600mAh kapasiteli batarya

- Android 7.0 Nougat işletim sistemi